استئنافات قرارات لجنة التفكيك تُباشر أعمالها





أعلن رئيس لجنة استئنافات قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م المستشار د. علي عبد الرحمن محمد، مباشرة اللجنة أعمالها بدءاً من الأسبوع المقبل، ونوه إلى قبول اللجنة لطلبات المواطنين يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع من الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً بالمدخل الغربي للقصر الجمهوري.

وكان رئيس مجلس السيادة، أصدر الأسبوع الماضي، قراراً بتعيين المستشار علي عبد الرحمن محمد رئيساً للجنة استئنافات قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م.

صحيفة الصيحة