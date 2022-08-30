تراجع أعداد طلاب المدارس الخاصة





كشفت مصادر صحيفة ، عن تراجعٍ كبيرٍ في أعداد طلاب المدارس الخاصة وعزوف قطاع عريض لأولياء الأمور عن تسجيل أبنائهم للعام الدراسي الجديد في المدارس الخاصة والاتّجاه إلى التعليم الحكومي بسبب زيادة رسوم التسجيل بصورةٍ غير مسبوقةٍ.

وعزا الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة أمين محمد عثمان بحسب الصحيفة، تأخر أولياء الأمور عن إكمال إجراءات تسجيل أبنائهم بسبب سداد الرسوم، ولكنّه توقّع أنّ ترتفع أعداد الطلاب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف” حتى الآن لم تأتينا طلبات الانتقال من المدارس الخاصة إلى الحكومية”.

باج نيوز