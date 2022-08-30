سياسية
الثورية تطرح إعلانًا سياسيًا وتبدى استعدادها لتقديم تنازلات
أفرجت الجبهة الثورية عن إعلانها السياسي الجديد، لاكمال الفترة الانتقالية وابدت استعدادها لتقديم تنازلات من أجل استقرار البلاد.
وأعلن المتحدث الرسمى باسم الجبهة الثورية ، أسامة سعيد ، تمسكهم بتنفيذ مسار شرق السودان باتفاق جوبا للسلام ، معتبره ان الغاءه يعني انهيار الاتفاق.
ونوه سعيد الى أن الإعلان السياسي يتضمن فترة انتقالية مدتها 39 شهرًا تُدار بالوثيقة الدستورية التي تم تعديلها في 2020م .
واضافة بعض التعديلات عليها ، وان تكون مدتها 39 شهرا ، ومجلس سيادة مدني من 9 اعضاء ومجلس وزراء من 26 وزيرًا.
الخرطوم: وجدان طلحة
صحيفة السوداني