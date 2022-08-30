النائب العام يقرِّر دفن (3) آلاف من جثث المشارح





قرَّر النائب العام المُكلف خليفة أحمد خليفة، دفن (3) آلاف جثة بمشارح العاصمة الخرطوم، بعد تشريحها. وقال مكتب إعلام النيابة العامة، في بيان أمس الإثنين، إن “النائب العام المُكلف قرر دفن الجثامين المتكدسة في مشارح العاصمة الخرطوم”. وطالب خليفة، وفقًا للبيان، هيئة الطب العدلي بالبدء في تشريح الجثث وفقًا للضوابط والمعايير العالمية في التعامل مع الجثامين، مع استصحاب أهل المصلحة وأسر الضحايا ولجنة اختفاء الأشخاص “المفقودين” التابعة للنيابة العامة. وكشف مدير هيئة الطب العدلي بولاية الخرطوم هشام زين العابدين، عن ارتفاع أعداد الجثث مجهولة الهوية في مشارح العاصمة إلى أكثر من ثلاث آلاف، بعد أن كانت 300 في 2019. وأرجع هذا التزايد إلى قرار النيابة العامة بمنع تشريح ودفن الجثث مجهولة الهوية في مشارح الخرطوم الثلاث، لارتباطهم بمجزرة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش.

صحيفة الحراك السياسي