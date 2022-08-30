الحركة الاسلامية تنفي خبرا عن لقاء مزعوم بين الامين العام والفريق اول محمد حمدان دقلو





تصريح صحفي مهم

﴿ والْعَصْر ِإِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْر ٍإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر ِ ﴾.سورة العصر .

تداولت وسائط التواصل الاجتماعي خبرا غير صحيح عن لقاء مزعوم بين الامين العام للحركة الاسلامية والفريق اول محمد حمدان دقلو ..

تؤكد الحركة الاسلامية أن ما زُعم من لقاء هو محض افتراء.

كما تؤكد موقفها المعلن بأنها مع وحدة واستقرار البلاد والحفاظ علي أمنها وسلامة مواطنيها ، وهي تعمل مع جميع الحادبين لإصلاح الاوضاع و حقن الدماء، وتدعو القائمين على الأمر للالتفات الي واجباتهم في حفظ البلاد وتيسير حياة المواطنين الذين أصابهم الضنك من جراء الخلافات ..

تؤكد الامانة العامة للحركة انها ملتزمة بمؤسسيتها و ستسعى للإصلاح ما استطاعت و هي تدعو الجميع لتحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه الوطن والمواطنين ..

حفظ الله البلاد والعباد

الناطق الرسمي للحركة الاسلامية

الخرطوم

٢٩ اغسطس ٢٠٢٢م

#السودان #ST