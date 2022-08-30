كباشي يلتقي وفد نظارة عموم دار حمر





إلتقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشى إبراهيم، بالقصر الجمهوري اليوم، وفد نظارة عموم دار حمر، برئاسة الناظر عبد القادر منعم منصور. واستعرض اللقاء جملة من القضايا العالقة بالمنطقة الشمالية لولاية غرب كردفان، لاسيما القضايا الأمنية والإدارية والتنموية. وأوضح وكيل نظارة عموم دار حمر، منعم عبد القادر منعم منصور، في تصريح صحفي،إن عضو مجلس السيادة استمع خلال اللقاء، إلى تنوير شامل حول قضايا المنطقة، مشيراً الى أن الحراك الحالي لمكونات المنطقة، لا يستهدف أحداً، وإنما يأتي في سياق مطالب مشروعة لسكان دار حمر بمختلف مكوناتهم الإجتماعية والقبلية. ودعا وكيل نظارة عموم دار حمر، الشعب السوداني إلى ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية خلال هذه المرحلة التاريخية المهمة، مطالباً مكونات دار حمر بترسيخ وتعزيز دعائم التعايش السلمي بالمنطقة، وأوضح أن النتائج التي سيتوصل إليها الحراك الحالي ستكون مرضية لجميع الأطراف، معبراً عن شكره لعضو مجلس السيادة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، للاهتمام الكبير الذي يوليه لقضايا المنطقة.

وكالة سونا