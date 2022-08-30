الخارجية تستدعي السفير الإثيوبي





استدعت وزارة الخارجية اليوم السفير يبتال أميرو سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدي السودان . نقل السيد مدير عام الشؤون الأفريقية السفير فضل عبدالله فضل للسفير الإثيوبي إستنكار الوزارة للتصريحات التي أدلي بها لوسائل الإعلام بالأمس ، ذكر فيها إسقاط القوات الإثيوبية لطائرة محملة بالأسلحة لقوات جبهة تحرير شعب التقراى خرقت المجال الجوي الإثيوبي عبر السودان ،.

وأوضح السفير فضل عبدالله فضل للسفير الإثيوبي أن إطلاق هذه الإدعاءات غير المؤسسة أمر يخالف التقاليد الدبلوماسية المعهودة في التواصل مع السلطات الرسمية في بلد التمثيل ، لا سيما وأن قيادة في البلدين تسعي لتعزيز العلاقات بينهما.

وكالة سونا