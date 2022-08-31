السودان يستدعي سفير إثيوبيا.. ما سبب الأزمة؟





في آخر تطورات تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين السودان وإثيوبيا، أعلنت الخرطوم، أنها استدعت السفير الإثيوبي للاحتجاج على تصريح أدلى به الاثنين.

وكان السفير الإثيوبي قد قال: إن جيش بلاده أسقط طائرة دخلت المجال الجوي الإثيوبي عبر الأجواء السودانية، وعلى متنها أسلحة موجهة إلى المتمردين في إقليم تيغراي.

وفي 24 أغسطس الجاري، أعلن الجيش الإثيوبي في بيان أنه أسقط طائرة محملة بأسلحة مرسلة إلى المتمردين في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، بعدما “انتهكت المجال الجوي الإثيوبي” آتية من الأجواء السودانية.

وخلال مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم، تناول فيه التطورات العسكرية في شمال بلاده، أكد السفير الإثيوبي يبلتال أيميرو أليمو صحة هذا البيان.

صحيفة سبق