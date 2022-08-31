وزير الثروة الحيوانية يدشِّن قوارب ومعدات للصيد للولايات





دشَّن وزير الثروة الحيوانية والسمكية الأستاذ حافظ إبراهيم عبد النبي، أمس، بإدارة الأسماك والأحياء المائية 18 قارباً ومعدات للصيد لعشر ولايات بحضور ولاة الولايات ومديري الأسماك بالولايات والجهات ذات الصلة .

وقال الوزير: إن تدشين القوارب ومعدات الصيد يأتي في إطار تطوير قطاع الثروة الحيوانية وخاصة مورد الأسماك وتنفيذ مشروع الاقتصاد الأزرق الخاص بحماية الأسماك والأحياء المائية.

وأكد حافظ أن السودان يزخر بموارد كثيرة في مجال الثروة الحيوانية والزراعية كفيلة بتحقيق الأمن الغذائي بالبلاد والدول العربية والأفريقية والعالم، داعياً إلى أهمية النظر إلى مصلحة البلاد بتوحيد الجهود والتعاون لاستغلال الموارد وتنمية الاقتصاد القومي، مؤكداً سعيهم إلى رفع نسبة مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في الناتج القومي من (25٪ إلى 50-60٪).

وأشار إلى أن قطاع الأسماك متجدِّد وحيوي لاينضب ، معلناً عن ترفيع إدارة الأسماك لتكون هيئة، منوِّهاً إلى أن قانون الأسماك قيد الإجازة وسيتم إجازته في القريب العاجل.

من جانبه أكد والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن محجوب، ممثلاً للولاة أهمية تطوير قطاع الأسماك خاصة بالولايات التي بها مسطحات وثروة سمكية /كالبحر الأحمر، سنار ، الشمالية، النيل الأزرق، النيل الأبيض، كسلا، القضارف، الجزيرة والخرطوم، مشيراً إلى أن التطوير يتم بزيادة الإنتاج والتسويق.

وقال إنه صدَّق بمبلغ سبعة ملايين جنيه، ضمن مبادرة دول حوض النيل في نهر عطبرة وسيتيت لقيام بعض الدراسات، إضافة إلى برامج لتفريغ وإنتاج الأسماك عبر التمويل الأصفر والزكاة بالولاية.

من جانبها أكدت الأستاذة نفيسة محجوب، مدير إدارة الأسماك والأحياء المائية أن تدشين القوارب ومعدات الصيد لعشر ولايات بتمويل من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ضمن مشاريع التنمية القومية، مشيرةً إلى أن الولايات توجد بها ثروة سمكية كبيرة ومسطحات مائية،لافتة إلى أن هناك مشاريع وبرامج طموحة في قطاع الأسماك والأحياء المائية تحتاج إلى دعم، متمنية أن تدعم المنظمات الإقليمية والدولية هذه البرامج

صحيفة الصيحة