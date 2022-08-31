الكشف عن تجاوزات في تصحيح الشهادة السودانية





كشف مصدر عن وقوع وزارة التربية والتعليم في خطأ فادح تبدى جلياً في تصحيح امتحانات الشهادة السودانية ، وبحسب المصدر وضعت الوزارة منهج (عربي) للمدارس الحكومية ، وترجمة ذات المنهج باللغة الإنجليزية ليدرس بمدارس الخاصة ، وعلى هذا الأساس قامت ادارة الامتحانات بتسليم أوراق اجابات مواد منهج (اللغة الانجليزية) لمعلمي اللغة الانجليزية لتصحيحها.

ووصف المصدر الذي تحدث لـ( الجريدة ) القضية بالكارثية وستنعكس سلباً على نتيجة الامتحانات لجهة أن استاذ اللغة الانجليزية ( العام ) لا يستطيع منح إجابة تقديرية للطالب ولا اجابة نموذجية في مواد مثل الكيمياء والفيزياء لعدم المامه بها.

الخرطوم: صباح محمد الحسن

صحيفة الجريدة