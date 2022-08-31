أطباء السودان تستنكر دفن الجثث مجهولة الهوية





استنكرت لجنة أطباء السودان المركزية توجيه النائب العام لجمهورية السودان بدفن الجثث مجهولة الهوية المكدّسة في المشارح، ووصفته بالمنحى الخطير، واكدت ان القرار يتعارض مع البرتوكولات والقوانين التي لها صلة بالأمر، وقالت : نقرأها في سياق الأحداث المتعلقة بانتهاكات السلطة الانقلابية والسجل الخاص بتعامل الأجهزة العدلية مع ضحايا الثورة وشهدائها، واعتبرت خطوة الدفن محاولة لدفن الأدلة الدامغة التي تدين القتل الممنهج عن طريق سلاح الدولة ووأد العدالة.

وشددت لجنة أطباء السودان المركزية على ضرورة حفظ حقوق المتوفيين مجهولي الهوية في الكرامة والعدالة بوضع عدد من التدابير والاجراءات والتأكد من سلامتها وحفظها بجانب وجود أورنيك ( أو شهادة الوفاة، وإسم ورتبة ورقم هاتف العسكري الذي قام بتسليم الجثمان أوفني المشرحة الذي قام باستلام الجثمان وزمان وتوقيت الاستلام، وترقيم الجثث بأرقام متسلسلة وربطها بالبيانات والنتائج التي يتم التوصل إليها وعمل ملف منفصل، بالإضافة إلى أن تقوم الأدلة الجنائية بتصوير الجثمان والتركيز على الصفات العامة والعلامات المميزة، وأخذ بصمات الأصابع والبصمة الوراثية (DNA) والصور الشكلية للأسنان ويتم تحريز ملابس وتصويرها (إن وجدت) ومقتنيات المتوفي بواسطة الأدلة الجنائية.

وطالب اللجنة بحماية حقوق جميع مجهولي الهوية المتواجدين داخل المشارح وحفظ بياناتهم وحفظ كرامتهم مراعين جميع الأعراف والتعاليم الدينية والإنسانية، مع احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني المتعلق بحقوق المتوفيين مجهولي الهوية.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة