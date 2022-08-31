المؤتمر السوداني يرفض تصريحات الأمة القومي حول اتهام ابراهيم الشيخ بتسميم الأجواء





رفض القيادي بحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين تصريحات القيادي بحزب الأمة القومي صديق اسماعيل التي إتهم فيها ابراهيم الشيخ بتسميم الأجواء الأمر الذي أدى لانقلاب 25 من أكتوبر ، وقطع نور ان إبراهيم الشيخ قد وضع الأمور في نصابها الصحيح يومها واستعجل مواجهة كانت مؤجلة لفترة طويلة بسبب أنها كانت آتية لا ريب فيها، وأكد صلاح الدين في تصريح لـ(الجريدة) ان تصريحاته وقتها اكدت أن ممثلي حزبه ما اتوا في مناصبهم الا لتأدية واجبهم الوطني ولم يكونوا يخشون في ذلك فقداناً لمنصب أو دخولاً إلى معتقل، وأستنكر التصريحات قائلا:” إبراهيم الشيخ ظلت مواقفه دوماً في مواجهة الشموليات التي عايشها مناضلاً صادحاً بالحق وما كان له بعد هذه السنوات الطوال ان يهادن لأجل ان لا تسمم أجواء هي مسممة أصلاً”، وتابع :” اوقن ان التاريخ سيظل يذكر لابراهيم الشيخ مواقفه الجسورة تجاه هذه الدكتاتورية المستجدة وكل ما سبقها من ديكتاتوريات ولن يضير تاريخه مثل هذه اقاويل”.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة