الحكومة: الاوضاع الان افضل حالا ونترقب وصول مساعدات من سوريا





أكد مستشار وزارة التنمية الإجتماعية أحمد علي قلم ان الوضع في المناطق المتضررة بالسيول والأمطار افضل حالا من قبل وبدأت المساعدات تنساب من داخل وخارج السودان.

وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إلى أن البلاد استقبلت مساعدات من دولة الأردن ، والإمارات ، وتركيا، متوقعا وصول طائرة من دولة سوريا الشقيقة موضحا ان المساعدات عبارة مواد ايواء 483 خيمة من دولة الامارات على دفعتين تم ارسالها للمناقل بالاضافة لملابس اطفال وبطاطين ومصابيح انارة و15 طن من الادوية قدمتها دولة الإمارات وعدد من الامصال والادوية ومساعدات داخلية قدمتها منظمات المجتمع المدني والناشطين الاجتماعيين، وناشد المنظمات بالمسارعة في تقديم المساعدات والدعم للمتضررين .

صحيفة الصيحة