كباشي يجتمع بحكومة ولاية غرب كردفان ووفد نظارة الحمر





ترأس عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بالقصر الجمهوري اليوم،إجتماعاً ضم وفد حكومة ولاية غرب كردفان برئاسة والي الولاية المكلف خالد محمد أحمد جيلي، ووفد نظارة عموم دار حمر برئاسة وكيل النظارة منعم عبدالقادر منعم منصور.

وقال الأستاذ آدم كرشوم نور الدين زائد نائب والي غرب كردفان المكلف، في تصريح صحفي، إن الإجتماع استعرض جملة من القضايا الأمنية والإدارية والتنموية ذات الصلة بمواطن الولاية، وتم الإتفاق خلاله على تجميد ترسيم الحدود بين محليتي السنوط والنهود، والتأمين على ان مطالب المواطنين بالمحليات الشمالية مطالب عادلة، منها ما يرجأ مناقشته الى مؤتمر نظام الحكم والإدارة، ومنها ما ستتم مناقشته بالمركز والولاية، بغية الوصول إلى حلول عادلة ترضى المواطنين بالمحليات الست للولاية.

وأضاف كرشوم، أن لقاءات الوفد برئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وعضو المجلس الفريق اول ركن شمس الدين كباشي، بالتنسيق مع حكومة الولاية،،تهدف للتنوير بحقيقة الأوضاع والعمل على إيجاد المعالجات والحلول للمشكلات والتحديات التي تواجه الولاية والعمل على تعزيز وترسيخ دعائم التعايش السلمي وبسط الأمن وتحقيق الإستقرار بغرب كردفان.

وكالة سونا