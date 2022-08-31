الاتحاد الأوروبي يعلن عن سفيره الجديد في السودان





أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، عن تعيين إيدان أوهارا سفيراً جديداً للبعثة في السودان.

ومن المتوقع أن يصل سفير الاتحاد الأوروبي الجديد في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.

ويتمتع السفير الجديد بخبرة (36) عاماً كدبلوماسي إيرلندي وأوروبي.

وبحسب تصريحٍ للبعثة، عمل أوهارا في فرنسا وجمهورية التشيك والمملكة المتحدة وإثيوبيا وجيبوتي، كما تم اعتماده أيضًاً لدى الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد).

وعمل السفير الجديد لبعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان في وزارة الخارجية الإيرلندية كرئيس لإدارات التخطيط والسياسات وفي الأقسام الأوروبية والإعلام والبروتوكول والترويج الاقتصادي في الوزارة.

وقال الاتحاد الأوروبي إن السفير إيدان أوهارا سيقود مهمة إدارة بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى برمجة المساعدات التنموية.

وسيقوم أيضًاً بتنسيق هذه السياسات مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتعزيز المصالح و”القيم الأوروبية” المشتركة في السودان.

صحيفة الصيحة