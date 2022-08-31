التأكيد على التعاون بين السودان وتركيا في مجال التعليم العالي





أكد بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص وزارته على رعاية البرامج التي تمتن العلاقات الثقافية والأكاديمية بين السودان وتركيا، مشيراً إلى أهمية العلاقات المشتركة بين الجانبين.

جاء ذلك لدى وداعه اليوم الدكتور عرفان نذير اوغلو سفير تركيا بالخرطوم بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان بحضور عدد من مديري الجامعات ومديرة المكتب التنفيذي الوزاري.

وأكد بروفيسور دهب متانة العلاقات المتميزة التي تربط بين السودان وتركيا مقدما شكره وامتنانه للسفير على ما قدمه للتعليم العالي وفتح آفاق التعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية بالبلدين إبان فترة عمله بالسودان .

من جانبه سجل السفير عرفان اوغلو شكره على التعاون والتفاهم الذي أبداه السودان خاصة في المجال العلمي والأكاديمي، مشيراً إلى أن الجانب التركي مهتم بالتنسيق مع الجامعات السودانية بموجب آليات التعاون الثنائي السابقة، وأعرب عن سعادته للفترة التي قضاها بالسودان سفيراً لبلاده .

وكالة سونا