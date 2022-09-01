الشرطة تخلي مسؤوليتها عن إزالة مباني بالخرطوم





أكدت رئاسة قوات الشرطة، أنها ليست طرفاً في عمليات إزالة المباني التي تمّت في منطقة أبو آدم جنوب الخرطوم، منتصف الشهر الجاري، وقالت إن تحديد العقار من عدمه يقوم به ضباط التنفيذات التابعين للسلطة القضائية “وتنحصر مهمة الشرطة في الحماية الأمنية للموظفين”.

وقال توضيح صحفي صادر عن رئاسة الشرطة- الإدارة العامة للشرطة القضائية اليوم، إنه بتاريخ 31/ 7/ 2022م أصدرت محكمة الكلاكلة الجزئية حكماً قضائياً يقضي بإزالة عدد من المنازل خاصة بالدعوى المقدمة من إحدى الجمعيات الخيرية عنهم الدائن (م، م) والمدين (م، ا)، وجاء مضمون القرار إزالة المباني بالقطعة (221) بأبو آدم بالقوة الجبرية.

وأوضحت أنه بتاريخ 15/8/ 2022م توجّه ضابط تنفيذات المحكمة (موظف المحاكم) الذي يتبع للسلطة القضائية برفقته قوة من الشرطة لتنفيذ قرار المحكمة.

وأضافت “تؤكد قوات الشرطة أنها ليست طرفاً في الإزالة وأن تحديد العقار من عدمه يقوم به ضباط التنفيذات الذين يتبعون للسلطة القضائية وتنحصر مهمة الشرطة في الحماية الأمنية للموظفين”.

صحيفة الصيحة