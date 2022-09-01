حركة دبلوماسية عربية وغربية نشطة .. اجتماع مغلق بين البرهان والسفير الأميركي





كشفت تقارير صحافية، الخميس، «الشرق الأوسط»، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، سيعقد اليوم”الخميس” اجتماعًا مغلقًا مع السفير الأميركي، جون غودفري، عقب اعتماده رسمياً سفيراً لبلاده لدى السودان.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة، الخميس، السفير سيلتقي غداً ائتلاف المعارضة (قوى الحرية والتغيير).

وبدأ سفراء دول عربية وغربية في الخرطوم تحركات جديدة لفك حالة الاختناق السياسي في السودان، بعد تعثر مبادرة الآلية الثلاثية في إحداث اختراق باتجاه حل الأزمة التي تفاقمت عقب استيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر الماضي.

باج نيوز