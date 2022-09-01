لا يمكن تعطيل الخاصية.. ميزة جديدة من «واتساب» تسمح بظهور صورتك في المحادثات





يجري تطبيق المراسلة العالمي واتساب، اختبارات على تحديثات في إصدار جديد يحمل رقم 2.22.18.72، وسيضم هذا التحديث ميزة هامة بشأن الدردشات الجماعية في غرف المحادثات.

الميزة الجديدة، حسبما ذكرها تقرير موقع «WabetaInfo» ستكون عبارة عن ظهور الصورة الشخصية بجانب رسالة الشخص المرسل في المحادثات الجماعية، وليس اسمه فقط.

كما ترى في لقطة الشاشة المرفقة، يخطط واتساب ميزة ظهور صور الملف الشخصي للمشاركين في المجموعة حال إرسالهم أي رسالة، وعندما يتم طرح هذا الإصدار رسميًا، ستظهر صور الملفات الشخصية لأي مشارك في المجموعة بجوار رسائله الواردة في الدردشة الجماعية

وذكر التقرير أنه لا توجد طريقة لتعطيل هذه الميزة، حيث سيتم تمكينها دائمًا افتراضيًا لجميع المشاركين في المجموعة ولا يوجد تبديل لها.

بالإضافة لذلك، يعمل واتساب على ميزات جديدة للمحادثات الجماعية. بعد الإعلان عن ميزة جديدة قيد التطوير تتيح للأشخاص إنشاء استطلاعات الرأي لمشاركتها مع الأعضاء الآخرين فى المجموعة.

أفاد تقرير من موقع «Wabetainfo»، بأن واتساب يعمل حاليًا بصدد تطوير مميزات هامة، في التحديث الجديد من واتساب يحمل رقم الإصدار 2.22.16.11، بأنه يمكن استخدام صورتك لصنع «أفاتار» خاص بصورتك، أي -شكلك بالشخصية الكارتونية-، وإمكانية مشاركتها مع الأصدقاء وجهات الاتصال الخاصة بك، ويمكن أيضًا ربطها بموقع فيسبوك.

وستتوفر صور لافاتارات مختلفة من الأشخاص، تضمن وجود الصفات الشكلية الأقرب، إن كانت الفتاة ترتدي حجابًا أو شعرها قصيراً، ونفس الحال مع الرجال بمختلف ألوان بشرتهم أو شعرهم.

أيضًا، سيحمل الإصدار الذي يتم طرحه قبل هذا، برقم 2.22.16.10، ميزة جديدة أخرى، ألا وهي إمكانية التفاعل السريع على الحالات «status»، برموز تفاعلية مختلفة.

المصري لايت