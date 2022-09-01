الضرائب تطالب الاتحادات بتقديم معلومات الأنشطة التجارية





وجه ديوان الضرائب الاتحادات والأجسام المختلفة بتحمل مسؤولياتها، ومد الديوان بمعلومات كل الأنشطة التجارية بالبلاد، والالتزام بشرط شهادة “خلو طرف الضريبي” في معاملاتها ، وذلك من أجل المصلحة العامة.

وشكا الامين العام للديوان د. محمد علي مصطفى، من تحديات ومعوقات تواجه العمل الضريبي بالبلاد، جعلت الإيرادات الضريبية قليلة، وقال لـ(السوداني) إنها برزت في غياب المعلومة والاقتصاد غير الرسمي ،وثقافة المواطنين في المعاملات دون فواتير ومستندات، الفهم السائد في المجتمع السوداني، وان التهرب من سداد الضريبة “براعة “، مشددا على ان هدف الديوان هو ان يدفع الضريبة ” اي شخص” له نشاط تجاري يدر عليه دخلا.

الخرطوم : ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني