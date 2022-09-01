الشرطة: لم يرد بلاغ رسمي حتى الآن عن وفاة المواطن وليد صلاح في تظاهرات الأمس





قال المكتب الصحفي للشرطة، انه لم يرد بلاغ رسمي لدى مضابط الشرطة حتى الآن عن وفاة المواطن وليد صلاح الذي أُسعف لمستشفى ابن سينا أمس.

وأضاف في بيان له، أُصيب (66) من أفراد الشرطة إصابات متفاوتة، منها (12) إصابة خطرة في تظاهرات 31 أغسطس.

وقال إن مجموعات من المتظاهرين خرجت عن السلمية باستهدافهم القوات العاملة على تأمين شارع المطار والاعتداء على عدد من أقسام الشرطة بعبوات الغاز المسيل للدموع والحصب بالحجارة والملتوف الحارق.

صحيفة السوداني