مطالب بتسهيل إجراءات سفر الطلاب السودانيين الدارسين بمصر





ناشد أولياء أمور الطلاب الدارسين بجامعات الشقيقة مصر، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في السودان، سعادة المستشار أحمد عدلي إمام، باستثناء الطلاب لتسهيل إجراءات الخروج، وذلك بتخصيص شباك للطلاب لتخليص إجراءاتهم، أو تحديد مندوب من السفارة لاستلام الأوراق الثبوتية وتحديد موعد للاستلام بعد تخليص إجراءات الخروج، على أن لا يتعدى الموعد 24 ساعة، مشيرين إلى أنّ ما دعاهم للمطالبة بذلك للعدد الكبير من المواطنين الذين يقومون بعمل إجراءات الخروج لأغراض غير الدراسة.

وأعربوا عن أملهم في أن تجد مناشدتهم الاستجابة من القنصل المصري.

مشيدين بعمل السفارة المصرية والعاملين بها لما يقومون به من خدمة تجاه إخوتهم السودانيين.

صحيفة السوداني