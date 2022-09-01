اللجنة الثلاثية للمكون العسكري تلتقي قوى التوافق الوطني





ترأس نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة الثلاثية للمكون العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهوري اليوم، اجتماع اللجنة مع كتلة التوافق الوطني، بمشاركة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر، وذلك فى إطار المشاورات التى يجريها المكون العسكري مع الأطراف السياسية في الساحة.

وأوضح عضو الهيئة القيادية لقوى التوافق الوطني الدكتور عبد العزيز عُشر، في تصريح صحفي، أن الإجتماع بحث سبل توحيد المبادرات المطروحة على الساحة السياسية، وصولاً لتوافق وطني، يفضي لتكوين هياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية.

وأضاف عُشر أن الاجتماع تطرق لعدد من القضايا المتصلة بتوحيد الإرادة الوطنية، مبيناً أن النقاش الذي ساد خلال الاجتماع كان شفافاً ومهماً، مشيراً لاتفاق الطرفين على مواصلة المشاورات، والتأكيد على أهمية عنصر الوقت في المرحلة المقبلة وصولاً لتوافقٍ وطنيٍ حقيقي في أقل فترة زمنية ممكنة.

وكالة سونا