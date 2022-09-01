مبارك المهدي: الوضع في السودان خطير للغاية





قال رئيس حزب الأمة السوداني، مبارك الفاضل المهدي، إن الوضع في السودان خطير للغاية، مشيرا إلى أن “هذا الأمر وصل إلى نهايته الآن”.

ويأتي حديث مبارك الفاضل المهدي، في وقت ما يزال المشهد في السودان يعيش على وقع إعلان رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان انسحاب الجيش من المسرح السياسي، وترك الأمور بيد الأحزاب المدنية للتوصل لحل للأزمة السياسية الراهنة، وتشكيل حكومة مناسبة.

وفي حوار مع برنامج “مواجهة” على قناة “سكاي نيوز عربية”، أوضح رئيس حزب الأمة: “الوضع في السودان سيء ويمر بمرحلة خطرة، وهذا الأمر وصل إلى نهايته الآن”.

وأضاف: “أي تأخير في حسم الأمور فيما يخص تشكيل حكومة انتقالية يقع على مسؤولية قائد القوات المسلحة وعلى المكوّن العسكري”.

وتابع: “هناك انقسامات وصراعات داخل أحزاب المكون المدني في السودان.. هذه الأحزاب أهملت قضايا الشباب والشعب”.

وشدد مبارك الفاضل المهدي على ضرورة “تشكيل حكومة انتقالية تهيء الطريق لانتخابات في أسرق وقت ممكن”، مبرزا أن “هناك حاجة ماسة لذلك”.

سكاي نيوز