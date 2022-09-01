الدقير يدعو للمناقبية الأخلاقية في السياسة





أبدى رئيس حزب المؤتمر السوداني، الباشمهندس عمر الدقير، رفضه وإدانته لخطاب التخوين وأساليب الاغتيال المعنوي للأشخاص بسبب الخلاف السياسي معهم.

وفي تصريح لـ (السوداني)، قال الدقير: “تابعت حديث السيد، مني أركو مناوي، حول مقطع الفيديو المفبرك، وأشاركه رفض وإدانة هذا الأسلوب المُبتذل في مُواجهة الخصوم السياسيين. ويجب على الجميع أن يرفضوا مثل هذا المنحى ويواجهوا بصرامة محاولات تلويث الفضاء العام بخطاب التخوين وأساليب الاغتيال المعنوي للأشخاص بسبب الاختلاف السياسي معهم”.

وأضاف الدقير: “من حق أي أحد أن يتصدّى بكل ما يملك من قوة الحجة لتفنيد الرؤى والمواقف السِّياسيَّة التي يختلف معها، ولكن يجب أن يكون ذلك بأساليب نظيفة بعيدة عن الابتذال، وأن تكون وسائل إدارة الصِّراع السِّياسي موسومة بالمناقبية الأخلاقية”.