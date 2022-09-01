البرهان يقلد السفير التركي بالخرطوم وسام النيلين من الطبقة الأولى





أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات السودانية التركية في المجالات كافة.

جاء ذلك لدى استقباله بالقصر الجمهورى اليوم، السفير التركي لدى السودان السفير عرفان نذير أغلو، بمناسبة انتهاء فترة عمله، وقلده وسام النيلين من الطبقة الأولى، تقديراً لجهوده في تطوير وترقية العلاقات بين السودان وتركيا.

وأكد السفير التركي في تصريح صحفى، أن استقرار السودان يمثل أولوية لدى تركيا، وأن رسالة بلاده الواضحة هي عدم التدخل في شؤون السودان الداخلية.

وأشار السفير التركي إلى العلاقات المتميزة بين الخرطوم وأنقرة وقال “كنا محظوظين خلال فترة عملي التي شهدت تطور العلاقة بين البلدين في الجوانب السياسية والاقتصادية والزراعية ” مضيفاً “إنها شهدت أيضا تبادل الزيارات على مستويات عليا حيث زار الرئيس أردوغان السودان، كما زار رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه تركيا”.

وأبان السفير عرفان أن تقليده أعلى الأوسمة (وسام النيلين من الطبقة الأولى) يعد شرفاً عظيماً له، وسيظل يذكره دائماً بالسودان وشعبه وبالعلاقات المتجذرة بين الخرطوم وأنقرة، وقال إنه لن ينسى أبدا السودان وسيسعى دائما إلى تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكالة سونا