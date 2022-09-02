



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر 2022م

صحيفة الانتباهة:

أنباء عن مقتل 3 أشخاص وحرق مئات المنازل بالدمازين

_ السفير الأمريكي: أتوقّع تشكيل الحكومة

_ حميدتي يناقش توحيد المبادرات مع كتلة التوافق

_ يونيتامس تهنئ نقابة الصحفيين السودانيين

_ الطاقة تعلن التزام جوبا بكامل تعويضات السودان

_ استقرار أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازية

صحيفة السوداني:

جبريل: لا نملك نحن ولا هم شرعية لنقول للعسكر عودوا للثكنات

السفير الأمريكي: أتوقّع تشكيل حكومة مدنية ضمن حوار سوداني شامل

إعلان النتيجة النهائية لانتخابات الصحفيين..البعثة الأممية وبريطانيا ترحّبان

اتّفاق لفتح الملحقية التجارية للسودان

والي الخرطوم يوجه بتعويض متضرّري الإزالة بالأسواق

تمويل خارجي للجمعيات بـ95 مليون دولار

صحيفة الوطن :

– اللجنة الثلاثية للمكون العسكري تلتقي قوى التوافق الوطني

– محكمة الإستئناف تؤيد براءة غندور وآخرين وتدين عماد الحواتي

صحيفة النيل الدولية:

– ارتفاع منسوب النيل والعطبراوي وانهيار عدد من المنازل بمحلية شندي

– استلام أوراق اعتماد جون غودفري سفيرا للولايات المتحدة لدى السودان

– التربية والتعليم : إعلان نتيجة الشهادة الثانوية بنهاية سبتمبر

– فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل

وكالة السودان للأنباء “سونا” :

– البرهان يتسلم أوراق اعتماد جون غودفري سفير اللولايات المتحدة لدى السودان

– رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يؤكد متانة العلاقات السودانية الكويتية.

– رئيس مجلس السيادة يستقبل السفير الإيطالي بمناسبة انتهاء فترة عمله

– البرهان يقلد السفير التركي بالخرطوم وسام النيلين من الطبقة الأولى

– البرهان يصدر قرارا بتعيين محمد كورتكيلا وزيرا للحكم الإتحادي

– رئيس مجلس السيادة يشيد بدور الشباب في عملية البناء الوطني

– اللجنة الثلاثية للمكون العسكري تلتقي قوى التوافق الوطني

– نائب رئيس مجلس السيادة:السودان حريص على تطوير علاقاته مع ايطاليا