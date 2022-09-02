المناقل : اختلاط المياه بالصرف الصحي وظهور نزلات معوية





كشف رئيس مبادرة طلاب كلية الطب بجامعة المناقل ، د. فرحات محمد دفع الله ، عن ظهور الكثير من حالات النزلات المعوية والإسهالات الحادة ولدغات الثعابين والعقارب .

وقال فرحات الذي يقود فرقًا ميدانية من الأطباء والطلاب تعمل وسط المتضررين من السيول والأمطار في حوار مع (السوداني) – ينشر بالداخل – ، إن الوضع الصحي بالمناقل “هش جدًا” وقابل للانفجار في أي وقت وينذر بكثير من المخاطر خاصة عدم توفر المياه الصالحة للشرب بعد اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية .

وأكد أنهم يسيرون يوميًا قوافل طبية ميدانية للمناطق المتضررة ، بما يتوفر لديهم من معينات ، ونوه إلى أن البنية التحتية الصحية بالمحلية بحاجة إلى دعم طبي عاجل.

السوداني