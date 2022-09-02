مقتل 7 أشخاص في تجدد أحداث العنف القبلي بالنيل الأزرق





أعلنت السلطات الأمنية بإقليم النيل الأزرق، جنوب شرق السودان، يوم الخميس، مقتل 7 أشخاص في تجدد للاشتباكات القبلية بالإقليم.

وذكرت اللجنة الأمنية بالنيل الأزرق في بيان، أن الاشتباكات وقعت بمنطقتي قنيص والروصيرص دون أسباب واضحة، رغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات واتفاق وقف العدائيات الموقع في شهر يوليو/تموز الماضي والعمل الدؤوب على الأرض.

وكان أكثر من 150 شخصاً قد قتلوا في شهر يوليو، وأصيب العشرات خلال أحداث عنف قبلي بين قبيلتى الهوسا والهمج، قبل أن يشهد الإقليم هدوءا في الأسابيع الماضية.

وأعلنت لجنة أمن الإقليم حظر التجول من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا ومنع التجمعات غير الضرورية لحين استتباب الأمن، كما قررت اللجنة تشكيل لجنة تحقيق من القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع والنيابة للتقصي حول ما حدث يوم الخميس.

وناشدت اللجنة المواطنين بالالتزام بتلك القرارات والتعاون مع الأجهزة الأمنية في سبيل حفظ الأمن وضبط المتفلتين وتقديمهم للعدالة وتوعدت من يخالف القرارات بالمحاسبة.

العربي الجديد