الأمن السيبراني يحذر من تحديث أمني على منتجات Chrome





أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة، بخصوص تحديث أمني على منتجات Chrome. وكشفت Google عن تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows، Mac، Linux؛ ليقول المركز أن التهديد قد يسمح للمهاجم بتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقتة، وتنفيذ برمجيات خبيثة.

ونصح المركز بتحديث المتصفح إلى النسخ التي كشف عنها، ويدعم المتصفح التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة، بينما طريقة التحديث، افتح Chrome، أي أعلى يسار الشاشة انقر على “المزيد/ مساعدة/ معلومات عن Google Chrome”، رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة “Google Chrome”، سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي، انقر على إعادة التشغيل.

مزمز