صندل: الشعب السوداني قادر على هزيمة أعداء السلام





اكد الفريق الدكتور سليمان صندل حقار الرئيس المناوب للجنة العسكرية العليا للترتيبات الامنيه مسار دارفور، لدى زيارته لمعهد الاستخبارات العسكرية في ختام دورة تدريب قوات الحراسات الخاصة، ان هذه القوات لها دور في تأمين وحماية الشخصيات القياديه وهم قيمة مضافه الي المؤسسة العسكرية والجيش.

وأشار إلى أن هذه الدورة سوف تمتن الثقة بين أعضاء الكفاح المسلح مع زملائهم، وتوثق العرى وتعضد الهدف الكلى الذي يعمل له الجميع وهو توطين الوحدة الوطنية واعلاء شأن الوطن وقبول الآخر .

واضاف أن السلام قضية استراتيجية وبدونه من الصعب التحدث عن أى تحول ديمقراطي، وشدد بأن إتفاق جوبا كالجبل الراسي لا تهزه الانواء وأن الشعب السوداني قادر على هزيمة أعداء السلام الظاهرين والمتسترين.

من جانبه رحب اللواء ركن عصام الدين عبد الله درقي مدير معهد الاستخبارات العسكريه بالدكتور صندل والوفد المرافق.

واثنى د صندل على الدور الكبير الذي يقوم به المعهد من تدريب وتأهيل الكوادر العسكرية وفقا لنصوص اتفاق جوبا الخاص ببند الترتيبات الأمنية، وحث المتدربين علي الصبر والانضباط لتكملة ماتبقي من فترة تدربيبة واشاد بسلوك المتدربين المنضبط وأكد أن اللجنة عازمة على إنجاز المهام الوطنيه التي تضطلع بها.

سونا