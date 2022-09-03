سوداني.. ماعندك مصدر دخل ثابت ماتجي مصر





مايحدث في مصر من ضياع لكبارنا ونساءنا وبناتنا

حاجه مؤسفه جدا بتمر على حالات وحالات يصعب وصفها تبكي لها العين

احكي ليك عن رجل ينام في الشارع اولادو رسلو لعلاج مع صاحبهم واختفي بقروشو

ولا بنت ال١٦ الشغاله في مطعم وتتعرض لمئات التحرشات يوميا

سألتها كيف جيتي هنا قالت علشان تساعد اسرتها لأنهم ماعندهم قروش

ولا احكي ليكم عن الام الطردوها من الفندق عند الساعة ال١ صباحا هي وبنتها علشان مادفعت القروش

ولا احكي ليكم عن البنات الحايمات في شوار المهندسين

ولا نحكي عن السرقات والاحتيال والنصب

الموجع واحد جاني في المكتب قال لي نصبو على اصحابي أصدقاء الطفوله في ٤٠٠ الف مصري وهربو

ولا احكي شنو ولا شنو ولا شنو

حاجات بتمر على شفتها بعيوني ماها حكاوي

هوان هوان وزله ومخافه الله

والله البيحصل في مصر لازم توعيه جماعيه

في القروبات

ماعندك ماتجي

مصر ماهي اوربا

مصر ماكندا

مصر بلد يادوب أهلها بيعافرو ويدافرو في لقمه عيشهم

ماعندك البيكفيك ماتجي

ماتخمي أولادك وتجي تقعدي مع خالتك وعمتك وحبوبتك

ماعندك حق العلاج ماتجي

ماعندك حق البص البرجعك ماتجي

وعو الناس أهلكم اصحابكم

كونو شفافين

في بث المعلومه بكل شفافيه

المنظمات مابتخدم في كل الحالات

المنظمات ماهي عصي موسى السحريه

بث المعلومه الصحيحه

لازم توعيه لازم الكل يعرف انه هنا ح يتعب بمعنى الكلمه

والله البنشوفو يوميا وبمر علينا شي قاسي شديد الزول قلبه بقى يرفرف من كثر المآسي

العاوز يشوف ويسمع يجي يقعد معاي ساعه في المكتب ح يبكي بدموعه

الرجاء التوعيه الصادقه الشفافه🙏

Toona Mohammed