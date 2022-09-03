كشف حصيلة أضرار السُّيول بولاية الجزيرة





كشف وزير البنى التحتية، رئيس غُرفة الدفاع المدني بولاية الجزيرة د. أبوبكر عبد الله محمد، عن تهدُّم ودمار كامل لعدد (314) قرية، و(12) حالة وفاة، و(13) إصابة، وتشريد (14.750) أسرة، وغرق (90) ألف فدان من الأراضي الزراعية بولاية الجزيرة حصيلة أضرار السُّيول التي اجتاحت عدداً من محليات الولاية.

وقال د. أبو بكر في تصريح خاص لـ(السُّوداني) أمس: وصلتنا حتى الآن (28) قافلة لدعم المتضرِّرين من السُّيول، منها (3) قوافل من دول الخليج “قطر– السعودية والإمارات” والـ(25) المتبقية من القوات النظامية والوزارات ودواوين الزكاة.

ونفى د. أبو بكر ظهور حالات إسهالات مائية وهشاشة الوضع الصحي بالمناقل، وأقرّ باختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي في منطقة الجاموسي إثر هطول الأمطار الغزيرة في الأيام الماضية وتم تدارك الأمر في الحال من قِبل وزارة الصحة بالولاية.

ونبّه إلى أن حكومة ولاية الجزيرة تعمل الآن على تعويض المزارعين الذين غمرت أراضيهم السُّيول، وأدّت إلى خروجهم من الموسم الزراعي الصيفي بتوفير التمويل اللازم للعملية الزراعية والتقاوي مجاناً، لضمان نجاح الموسم الزراعي الشتوي وتعويض الخسائر الفادحة التي تعرّضوا لها جراء السُّيول.

كتب: اليسع أحمد

صحيفة السوداني