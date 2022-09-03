توضيحات من (الإمدادات الطبية) بشأن انتهاء صلاحية (بنسلين مائي)





نفى الصندوق القومي للإمدادات الطبية مانقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن انتهاء صلاحية مليون امبولة بنسلين مائي في مخازن الإمدادات الطبية.

وقال مدير الصندوق. د.بدرالدين الجزولي في تصريحات صحفية ان كمية البنسلين المائي التي وصلت البلاد بلغت نحو 6 ملايين أمبولة بنسلين مائي ضمن المنحة الامارتية في نوفمبر 2021 بعمر حيوي( صلاحيته 28% فقط). اي ان تاريخ صلاحيته في اقل من 6 اشهر. وافق المجلس القومي للأدوية والسموم على دخولها وفق اجراءات وصلاحيات المجلس وشرعت الإمدادات الطبية بتوزيع الجزء الأكبر منها ما عدا 26 الف انتهت صلاحيتها تمثل .04% فقط( النسبة المسموح بها في الامداد هي (3_ 5%). واعتبر ما يحدث حملة منظمة الهدف منها تحريض المحاسبين وامناء المخازن على الإضراب .

وكشف الصندوق عن جهود يقوم بها لحل مشكلة حقوق المحاسبين وأمناء المخازن .

في السياق اقر الصندوق بوجود فجوة دوائية وأن العمل مستمر من أجل معالجة هذه مشكلة و الأيام القادمة ستشهد انفراجة كبيرة في مجال الدواء وسيتم افتتاح سبعة مخازن في سبعة ولايات تم إنشائها و تجهيزها.

الخرطوم ام بله النور

صحيفة الصيحة