السلطات تطلق تحذيرات وتكشف مستوى مناسيب الفيضان





كشف التقرير اليومي للجنة الفيضان عن استقرار جميع القطاعات على النيل بالقرب من مناسيب الفيضان. كما أكدت اللجنة أن الخرطوم بلغت مستوى الفيضان، وسجل منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية 520 مليون متر مكعب (أقل من العام الماضي بــ 60 مليون متر مكعب)، وسجل منسوب نهر عطبرة 223 مليون متر مكعب أعلى من العام الماضي بــ 34 مليون متر مكعب، بينما سجل منسوب النيل الأبيض (ملكال) 170 مليون متر مكعب أمس الجمعة.

ونبهت اللجنة في تقريرها اليومي المواطنين القاطنين على ضفاف النيل من شمال الخرطوم حتى دنقلا ونهري عطبرة والدندر إتخاذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم. وأكد البيان أمس عن انخفاض التصريف خلف سد الروصيرص إلى 312 مليون متر مكعب مقابل 428 مليون متر مكعب ليوم أمس الأول، وانخفض التصريف خلف سد سنار أمس إلى 443 مليون متر مكعب مقابل 471 مليون متر مكعب ليوم أمس الأول، بينما ارتفع التصريف في سد عطبرة وستيت إلى 204 ملايين متر مكعب مقابل 122 مليون متر مكعب ليوم أمس، وارتفع كذلك التصريف في خشم القربة إلى 104 ملايين متر مكعب مقابل 53 مليون متر مكعب ليوم أمس وارتفع أيضاً التصريف في مروي إلى 766 مليون متر مكعب مقابل 762 مليون متر مكعب ليوم أمس، واستقر التصريف في جبل أولياء عند 147 مليون متر مكعب نفس معدل يوم أمس الأول.

كما أعلنت اللجنة استمرار التخزين بخزانات الروصيرص، ومجمع سدي أعالي عطبرة وستيت وخشم القربة.

صحيفة الحراك السياسي