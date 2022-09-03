(الأمة) يكشف معلومات جديدة بشأن الاتفاق مع (الاتحادي)





أقر رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة ناصر، ان التوافق الوطني ولم شمل القوى السياسية نحو قضايا البلاد هو الذي جمع حزبه مع الاتحادي الأصل، وقال برمة لـ( الحراك): اتفقنا بعدم المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية وان نترك مهامها للتكنوقراط والتفرغ للتحضير والترتيب للانتخابات، واردف: “اي زول بفتكر أن الوضع الراهن للبلاد بيتحمل عمليات الشد والجذب يكون غلطان”، واضاف: علينا كقوى سياسية ان نتناسى المرارات وان ننظر الى مصلحة البلد وان لانضيع الوقت حول الحديث عن عودة المؤتمر الوطني من عدمه.

ووجه برمة رسالة للرافضين للقاء الأمة والاتحادي بالقول: “كل زول يجب أن يتكلم على قدر حجمه، والسلطة هي سلطة الشعب وليس الناس البتكلموا ديل”، واردف: عليهم التفريق بين المشاركة في السلطة الانتقالية وبين اعادة بناء الوطن.

الخرطوم ـ أيمن المدو

صحيفة الحراك السياسي