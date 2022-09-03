الجد: قدمنا الدعوة للشيوعي والحلو وعبدالواحد نور لـ(توحيد الكلمة) وتحقيق الاستقرار





قال رئيس نداء أهل السودان للوفاق الوطني الشيخ الطيب الجد إنه تم تقديم الدعوة لكل السودانيين بما فيهم أحزاب البعث والناصري والشيوعي وعبد الواحد محمد نور والحلو وكل المكونات من أجل توحيد الكلمة وتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد.

وأضاف خلال حديثه اليوم في ملتقى القطاع الصحي الذي نظمته مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني، ممثلا في لجنة المهنيين والمغتربين بالقطاع، قال إن النداء دعا لقيام حكومة انتقالية مدتها 18 شهراً مهمتها توفير معاش الناس وتحقيق الأمن وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مؤكداً حرص النداء على توحيد الصف والعمل الجاد للخروج بالسودان لبر الأمان، بعيداً عن المصالح الشخصية والحزبية.

ودعا الخيرين ورجال الأموال والمنظمات إلى تقديم المساعدات النسانية للشرائح الضعفية الذين يعيشون في ظروف قاسية خاصة وأن البلاد تمر بأزمة إنسانية جراء السيول والفيضانات.

صحيفة الصيحة