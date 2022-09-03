أحزاب إعلان القاهرة تفصل الاتحادي الأصل من تنسيقية الوحدة الاتحادية





قرّرت الأحزاب الاتحادية الموقعة على “إعلان القاهرة”، فصل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل من تنسيقية الوحدة الاتحادية.

وعقدت الفصائل الاتحادية اليوم السبت، اجتماعاً، ناقشت فيه مُجمل القضايا الوطنية التي تم التوافق عليها.

وقالت الفصائل الاتحادية في تعميم صحفي، إن الاجتماع ناقش تجاوزات الاتحادي الأصل في مبادئ إعلان القاهرة وقرّرت فصله من التنسيقية، وتم التوافق على تكوين “تحالف الأشقاء الاتحاديين الديمقراطيين”.

وأكدت أن التحالف يعكف على إعداد مشروع وطني يتم تقديمه عبر مؤتمر صحفي خلال الأيام القليلة القادمة.

صحيفة السوداني