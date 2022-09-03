التربية تسلّمنا (80%) من الكتاب المدرسي لـ”الأساس”





كشف رئيس لجنة الكتاب المدرسي مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم الاتحادية صلاح الطيب، عن تسلّمهم (80%) من جملة الكتاب المدرسي لمرحلة الأساس من الصف الثاني وحتى الخامس التي تمّت طباعتها بدولة الهند.

وقال الطيب لـ(الصيحة) “هناك تحدٍ آخر وهو تسليم المدارس الخاصة، وستشرع الوزارة في طباعتها داخل السودان عبر مطابع محلية متعاقدة مع الوزارة بعد أن سدّدت لها كافة المدينونيات السابقة البالغة 800 مليون جنيه”.

وفيما يختص بمنهج المتوسط، أكّد الطيب أنّ الوزارة تسلّمت النسخ الذهبية للصف الثاني متوسط، وتم طرح كراسة العطاءات التي تضم المواصفات وستبدأ عمليات الطباعة خلال الأسبوع الحالي بواقع 50 ألف كتاب كل خمسة أيام لكل ماكينة. وأعاب خطوة الطباعة بالخارج التي انتهجتها الإدارة السابقة، وقال إنّ (5) ملايين دولار كانت كافية لإنشاء مطبعتين داخل السودان.

صحيفة الصيحة