شيخ الأزهر الشريف يُوجِّه بإرسال مساعدات طبية وغذائية عاجلة للسودان





وجّه الإمام الأكبر أ. د. أحمد ‎الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المسؤولين في بيت الزكاة والصدقات المصري، بالتعاون مع الجهات المعنية في الأزهر بإرسال مساعدات طبية وغذائية عاجلة لدولة السودان، إثر تعرُّض البلاد للسيول والأمطار التي تسبّبت في وقوع ما يزيد عن 100 قتيل وإصابة العشرات وتدمير المنازل.

وكان بيت الزكاة والصدقات المصري، قد أرسل مساعدات خلال الأيام الماضية إلى السكان الذين تضرّروا من آثار السيول المدمرة، وتم تسليمها لهم، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية في الخرطوم.

ضمت المساعدات للمتضررين في السودان، عشرات الأطنان من المواد الغذائية والأدوية لمساعدتهم في تجاوز آثار السيول التي تعرّض لها السودان مؤخراً، والتي ألحقت الضرر في عدد من المناطق، حيث تم إرسال عشرات الأطنان من الدقيق والمكرونة والسكر والمواد الغذائية المعلبة.

صحيفة السوداني