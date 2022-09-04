السودان يشارك باجتماعات المجلس الاقتصادي للجامعة العربية





شارك السودان في اجتماعات الدورة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، ممثلاً في الأستاذ الفاتح عبدالله يوسف مدير الإدارة العامة للتخطيط بوزارة التجارة والتموين والذي تم عقده مؤخراً.

شملت الاجتماعات في اليوم الأول اجتماع اللجنة الاقتصادية واجتماع اللجنة الاجتماعية في اليوم التالي، بالإضافة إلى اجتماعات المجلس الإقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء.

واحتوى جدول الأعمال على عدد من البنود أهمها البند الرابع المتعلق بمحور أعمال الدورة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.

وقد أثمرت الاجتماعات أهمية التجارة بين البلدان العربية باعتبار السودان هو ميزان الأمن الغذائي العربي، بالإضافة إلى الإهتمام بالسودان في مجالات الإستثمار.

كما أكدت الاجتماعات أن السودان بلد واعد ويتمتع بالعديد من الأراضي الشاسعة الخصبة، بالإضافة إلى الموارد الأخرى والاستثمار.

سونا