مباحثات” سودانية ـ مصرية” لزيادة الربط الكهربائي





يتوقّع وزير الطاقة والنفط السوداني محمد عبد الله، أنّ تعمل المحوّلات على رفع الربط الكهربائي من 70 ميقاواط إلى 300 كمرحلة أوليّة حتى الوصول إلى 700 ميقاواط.

يأمل السودان إمكانية التعاون في زيادة الربط الكهربائي وطرح مشروعات الطاقة المتجدّدة للشركات المصرية.

والأحد، التقى وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود، سفير مصر بالخرطوم حسام عيسى.

وبحث محمد عبد الله، مع سفير مصر بالخرطوم حسام عيسى، التدريب والتطوير للكوادر وتبادل الخبرات.

وتطرّق اللقاء إلى موقف مشروع زيادة الربط الكهربائي بين السودان ومصر والتحديات التي تواجه المشروع.

باج نيوز