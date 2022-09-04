والي الخرطوم يصدر توجيهات لتلافي آثار الرياح والزوابع الرعدية





وقف والي الخرطوم المُكلف أحمد عثمان حمزة، في ساعة متأخرة من مساء أمس، على تصريف كميات الأمطار الغزيرة التي هطلت ليلة أمس وحتى فجر اليوم وتأثرت بها محليات الخرطوم، بحري وأم درمان وكرري، حيث أدى ارتفاع منسوب النيل إلى بطء تصريف المياه من شوارع الحرية والجامعة والجمهورية، وتم فتح البوابات على ضفة النيل مما ساعد في خلو شارعي الجامعة والجمهورية من المياه صباح اليوم.

وشملت جولة والي الخرطوم منطقة الخرطوم 2 وشارع الغابة والمك نمر بحضور المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم أحمد السماني ومدير هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه مهندس مختار عمر صابر ومساعديه.

ووجّه الوالي غرف العمليات على مستوى الولاية بالعمل على سحب المياه من المنخفضات والتدخل العاجل لتلافي المخاطر التي خلفتها الرياح والزوابع الرعدية. كما وجّه بفتح مصرف الخرطوم 2 المؤدي إلى مصارف شارع الخور بالمنطقة الصناعية.

يذكر أن أمطار الأمس أدت إلى سقوط العديد من الأشجار وأسلاك الكهرباء واللافتات.

صحيفة الصيحة