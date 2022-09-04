السلطات تُعيد تسجيل (22) منظمة فككتها لجنة إزالة التمكين





أعادت السلطات، منظمات طوعية للعمل عقب حلها بواسطة لجنة إزالة التمكين “المجمدة”.

وبحسب (سودان تربيون) اليوم، أصدر مفوض العون الإنساني نجم موسى، قراراً بإعادة تسجيل (22) منظمة وجمعية طوعية بناءً على توصية لجنة الاستئنافات التي رأستها عضو مجلس السيادة السابقة رجاء نيكولا.

والمنظمات التي شملها القرار هي “دار الأرقم، السقيا ومنظمة العون الإنساني والتنمية إضافة إلى منظمة منافذ الخير ومؤسسة صلاح ونسي والجمعية الأفريقية الخيرية لرعاية الطفولة والأمة”.

كما شمل القرار منظمة وابل الصيب ومنظمة السالكين، ومركز دراسات المجتمع (مدى)، فضلاً عن وابل الخير الخيرية ومنظمة الإحسان لرعاية وكفالة الأيتام، بجانب الجمعية الطبية الإسلامية ومنظمة الإيثار الخيرية ومنظمة اشاد، إضافة إلى منظمة التضامن الخيرية والمؤسسة السودانية لذوي الإعاقة وبنك الطعام التي أسسها النائب الأول للرئيس المعزول علي عثمان ومنظمة مبادرون لدرء الكوارث والمؤسسة الصحية العالمية ومنظمة أنا السودان.

صحيفة الصيحة