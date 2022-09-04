مواطنون بالجزيرة يرفضون تسلم مساعدات من رجل أعمال سعودي





رفض مواطنو قرية ود الشافعي التابعة لمحلية جنوب الجزيرة اليوم، تسلّم قافلة مساعدات إنسانية من رجل أعمال سعودي.

وتعود التفاصيل إلى أن صاحب القافلة وهو رجل أعمال سعودي، قام باحضار قافلة مساعدات إنسانية تتمثّل في مواد غذائية وعددها ألف سلة إلا أنه اشترط في تسليم السلال أن يتم تصوير كل مواطن أثناء استلام سلته.

وقال مواطنون لـ(الصيحة)، إن رجل الأعمال السعودي اشترط تسليم السلة مقابل تصوير كل مستلم للسلة ما اعتبره المواطنون نوعاً من أنواع “الذلة والإهانة” وقاموا بإعادة المواد الغذائية إلى العربة “الدفار” التي كانت تحملها.

يذكر أن رجل الأعمال السعودي كان بمعيته سوداني.

صحيفة الصيحة