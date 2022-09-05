زيارات مرتقبة للبرهان إلى جدة ونيويورك





كشفت معلومات تحصّلت عليها (الصيحة)، أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان سيترأس وفد السودان المشارك في قمة جدة للدول المطلة على البحر الأحمر والمقرر لها الخميس المقبل، وفي ذات الوقت رجّحت مصادر مطلعة أن يرأس البرهان كذلك وفد السودان المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك والمقرر أن تبدأ في الثالث عشر من سبتمبر الجاري.

وأشارت المعلومات إلى أن قمة الدول المطلة على البحر الأحمر تمثل بداية للتدشين الرسمي للمجلس للتعاون والتنسيق بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وقالت المصادر إن مشاركة وفد السودان والمقرر لها يومين من شأنها أن تفتح الأبواب أمام كافة المجالات للاستثمار والتعاون مع الدول المطلة على البحر الأحمر فيما يلي تبادل المنافع عبر الموانئ وتبادل المصالح التجارية والاقتصادية، مشيرةً إلى أنّ المجلس يعد تكتلاً سياسياً وأمنياً واقتصادياً جديداً للدول الأعضاء.

يُذكر أنّ اتفاقية إنشاء المجلس تم التوقيع عليها في العام 2020م وصادق عليها السودان في مايو الماضي.

الخرطوم- مريم أبشر

صحيفة الصيحة