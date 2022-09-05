قيادي بالتغيير: لن نسمح بإدخال أطراف لاعلاقة لها بحل الأزمة





كشف القيادي بالحرية والتغيير جعفر حسن ملابسات الإجتماع الذي كانت قد دعت له الآلية الرباعية أمس الأول، وأكد ان هنالك شخصيات جاءت للاجتماع تحت لافتة الحركات المسلحة الأمر الذي دعا الحرية والتغيير للانسحاب فوراَ، وقطع حسن في تصريح لـ(الجريدة) أنهم لن يسمحوا بإدخال شخصيات لاعلاقة بحل الأزمة لجهة ان تلك الأطراف كانت متواطئة مع الانقلاب على حد قوله، وأشار إلى ان هنالك من حاولوا تسمية أنفسهم بالوفاق الوطني وغيرهم ووصفهم بوكلاء الانقلاب، وأعلن عن تمسكهم برؤيتهم التي تتمثل في ثلاثة آليات من خلال العمل الجماهيري المستمر والعلاقات الدولية المتوازنة بجانب العقلية السياسية التي شدد على ضرورة ان تعمل على انهاء الأزمة السياسية ، وذكر أن هذه الأخيرة طرحت منذ لقائهم بممثل البعثة الأممية فولكر بريتيس وزيارة وزير الخارجية الامريكية مولي في خلال الاجتماع الذي كان قد انعقد يومها .

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة