الغرف الصناعية: إلغاء التقسيط الجمركي قرار غريب وغير قابل للتفسير





انتقد الأمين العام السابق لاتحاد الغرف الصناعية أشرف صلاح نور الدين قرار وزير المالية د. جبريل ابراهيم إيقاف العمل بنظام التقسيط الجمركي لكل الواردات دون سابق إنذار، وصفاً القرار في تصريح لـ(الجريدة) بالغريب، خاصة في هذا التوقيت يصبح غير قابل للتفسير، مؤكداً الأثر السلبي لقرار الايقاف مع تطور العملية الاقتصادية المتعسرة مما يؤدي الى انكماش كبير، لا سيما في الشركات الكبرى والمصانع.

واستنكر صلاح بعدم استثناء القرار للسلع الاساسية ومدخلات الإنتاج الزراعي أو الصناعي، لافتاً أن الرسوم الجمركية تمثل جزء كبيراً من إيرادات الجمارك.

الخرطوم: مآب الميرغني

صحيفة الجريدة