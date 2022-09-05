قرار بتقسيط رسوم الخطة السكنية بالجزيرة





أصدر فضل المولي أبو سالف البشير وزير التخطيط العمراني المكلف بولاية الجزيرة امس قرارا وزاريا حمل الرقم 142 لسنة 2022م قضى بتقسيط رسوم الخطة الإسكانية بولاية الجزيرة .. وحدد القرار تقسيط رسوم الخطة الاسكانية بدفع 40% من جملة الرسوم مقدما على أن يقسط متبقي المبلغ على 3 أقساط متساوية شريطة إستيفاءها قبل نهاية السنة المالية 2022م أو يقسط متبقي المبلغ على قسطين شريطة إستيفائه قبل نهاية السنة المالية 2022م وذلك اعتبارا من يوم امس 4 سبتمبر الي 31 ديسمبر 2022م ، كما أصدر وزير التخطيط العمراني المكلف بالجزيرة قرارا حمل الرقم 141 لسنة 2022م والذي قضى بتخفيض رسوم معاملات الأراضي الخاصة بالتنازل عن ملكية المنفعه والمعاملات الأخرى المقرره بموجب قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م الي 50%.

وكان مواطنون بودمدني استنكروا الرسوم التى قررتها حكومة الجزيرة لمخطط الريان والتي بلغت ٩٥٠ الف جنيه ، ومن جهتها ارجعت الحكومة ارتفاع المبلغ لخدمات المياه والكهرباء والطرق بجانب الرسوم الادارية .

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة