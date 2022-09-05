وزير التربية ينفي وجود تجاوزات في تصحيح اوراق اللغة الانجليزية





نفى وزير التربية والتعليم المكلف محمود سر الختم الحوري وجود تجاوزات في عملية تصحيح اوراق الممتحنين باللغة الانجليزية بواسطة معلمي اللغة الانجليزية مؤكداً التزام الوزارة بالاجراءات المتبعة في عملية التصحيح بما يضمن نزاهتها وفقاً لنظام الكنترول المعمول به منذ سنين.

وعقد قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء برئاسة وزير التربية والتعليم المكلف محمود سر الختم الحوري اجتماعاً امس ناقش خلاله تقرير اداء وزارة التعليم العالي والبحث العملي للنصف الأول من العام ٢٠٢٢م قدمه وزير التعليم العالي والبحث العملي المكلف بروفيسور محمد حسن دهب.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة